Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Leao, il futuro (al Milan?) può aspettare: "Amorim un grande ma decido dopo il Mondiale"

milan

Rafael Leao torna a parlare del suo futuro dopo il gol segnato in Portogallo-Uzbekistan. Intervistato da 'Dazn' al termine della partita, l'attaccante portoghese ha spiegato di voler restare concentrato prima di prendere qualsiasi decisione: "Decido la mia vita dopo il Mondiale". Mentre su Amorim ha aggiunto: "È un allenatore molto bravo"

NEWS LIVE: CALCIOMERCATO - MONDIALI

Rafael Leao segna con il Portogallo e torna a parlare anche del suo futuro al Milan. Dopo il gol contro l'Uzbekistan, l'attaccante portoghese ha risposto a Dazn sull'arrivo di Amorim sulla panchina rossonera: "In questo momento devo stare concentrato sul Mondiale. Quello che so di questo allenatore è che è molto bravo, ha fatto bene in Portogallo, allo United non è andata come voleva ma resta un grande allenatore. Decido la mia vita dopo il Mondiale". Parole che arrivano dopo quelle dei giorni scorsi dal ritiro del Portogallo dove, intervistato da Rtp, Leao aveva spiegato di aver già raggiunto alcuni obiettivi in rossonero e di poter eventualmente lasciare il club "molto contento" per quanto fatto.

"Stagione difficile, devo ringraziare il Ct"

Leao ha poi spiegato il primo pensiero dopo la rete: "Tanto lavoro, con il mio personal trainer, i miei compagni. Devo ringraziare il Ct perché mi ha dato fiducia fino ad oggi: nel Portogallo ci sono molti giocatori forti, quindi sono molto felice di essere qua". Minuti importanti, anche in vista del prosieguo del Mondiale: "Sono felice perché ho aiutato la squadra e avere minuti è stato importante. Adesso devo festeggiare con la mia famiglia perché questa stagione è stata difficile per me. Infortuni e tante cose in mezzo tra cui la stagione con il Milan. Devo ringraziare la mia famiglia che mi hanno aiutato fino ad adesso. Questa partita, questo gol è per loro".

 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Leao: "Amorim molto bravo ma decido dopo Mondiale"

milan

Rafael Leao torna a parlare del suo futuro dopo il gol segnato in Portogallo-Uzbekistan....

Alajbegovic, l'Atalanta prova ad anticipare tutti

Calciomercato

L'Atalanta irrompe su Kerim Alajbegovic. Nelle ultime ore il club nerazzurro ha avviato contatti...

Malagò sceglierà prima il dt: Maldini è difficile

nazionale

Inizia il mandato da presidente della Figc di Giovanni Malagò. La priorità è scegliere il...

Inter-Palestra, c'è il sorpasso del Chelsea

Calciomercato

Incontro tra i nerazzurri e l'agente del giocatore Lucci, al quale è stata formalizzata...

Juve, in stand by la trattativa per Kolo Muani

Calciomercato

Non decolla la trattativa per riportare il francese in bianconero. La Juve continua a ritenere i...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE