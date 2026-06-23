Rafael Leao segna con il Portogallo e torna a parlare anche del suo futuro al Milan. Dopo il gol contro l'Uzbekistan, l'attaccante portoghese ha risposto a Dazn sull'arrivo di Amorim sulla panchina rossonera: "In questo momento devo stare concentrato sul Mondiale. Quello che so di questo allenatore è che è molto bravo, ha fatto bene in Portogallo, allo United non è andata come voleva ma resta un grande allenatore. Decido la mia vita dopo il Mondiale" . Parole che arrivano dopo quelle dei giorni scorsi dal ritiro del Portogallo dove, intervistato da Rtp, Leao aveva spiegato di aver già raggiunto alcuni obiettivi in rossonero e di poter eventualmente lasciare il club "molto contento" per quanto fatto.

"Stagione difficile, devo ringraziare il Ct"

Leao ha poi spiegato il primo pensiero dopo la rete: "Tanto lavoro, con il mio personal trainer, i miei compagni. Devo ringraziare il Ct perché mi ha dato fiducia fino ad oggi: nel Portogallo ci sono molti giocatori forti, quindi sono molto felice di essere qua". Minuti importanti, anche in vista del prosieguo del Mondiale: "Sono felice perché ho aiutato la squadra e avere minuti è stato importante. Adesso devo festeggiare con la mia famiglia perché questa stagione è stata difficile per me. Infortuni e tante cose in mezzo tra cui la stagione con il Milan. Devo ringraziare la mia famiglia che mi hanno aiutato fino ad adesso. Questa partita, questo gol è per loro".