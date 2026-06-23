Finisce 5-0 a Houston tra Portogallo e Uzbekistan. Prestazione dominante dei lusitani, con Ronaldo che trova i primi gol in questo Mondiale ed è il migliore in campo dell'incontro. Ma sono tanti i voti oltre la sufficienza per la squadra di Martinez, mentre in quella di Cannavaro si salvano solo Shomurodov, Shukurov e Ganiev. Le pagelle di Portogallo-Uzbekistan
- DIOGO COSTA voto 6
- CANCELO voto 6,5
- RUBEN DIAS voto 6
- RENATO VEIGA voto 6,5
- NUNO MENDES voto 7
- JOAO NEVES voto 6
- VITINHA voto 6,5
- JOAO FELIX voto 6,5
- BRUNO FERNANDES voto 6,5
- PEDRO NETO voto 6,5
- CRISTIANO RONALDO voto 7,5 (MVP)
- dal 46' SEMEDO voto 6
- dal 46' CONCEICAO voto 6
- dal 63' TRINCAO voto 6
- dal 76' BERNARDO SILVA voto sv
- dall'83' LEAO voto 7
- NEMATOV voto 5,5
- KHUSANOV voto 5,5
- ABDULLAEV voto 5
- ASHURMATOV voto 5
- KARIMOV voto 5
- KHAMROBEKOV voto 5
- SHUKUROV voto 6
- NARSULLAEV voto 5,5
- FAYZULLAYEV voto 5,5
- GANIEV voto 6
- SHOMURODOV voto 6
- dal 46' ALIJONOV voto 6
- dal 46' MOZGOVOY voto 6
- dal 73' SERGEEV voto 6
- dal 92' JIYANOV voto sv
- dal 92' ESANOV voto sv
- Ct CANNAVARO voto 5