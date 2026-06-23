 Portogallo Uzbekistan 5-0, le pagelle della partita dei Mondiali 2026 | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Portogallo-Uzbekistan 5-0, le pagelle della partita dei Mondiali 2026

Mondiali fotogallery
13 foto

Finisce 5-0 a Houston tra Portogallo e Uzbekistan. Prestazione dominante dei lusitani, con Ronaldo che trova i primi gol in questo Mondiale ed è il migliore in campo dell'incontro. Ma sono tanti i voti oltre la sufficienza per la squadra di Martinez, mentre in quella di Cannavaro si salvano solo Shomurodov, Shukurov e Ganiev. Le pagelle di Portogallo-Uzbekistan

PORTOGALLO-UZBEKISTAN 5-0

ALTRE FOTOGALLERY

Ramsey è il nuovo allenatore dell'Oxford United

Calciomercato

Prima esperienza da allenatore "a tempo pieno" per Ramsey che ha firmato con l'Oxford United,...

43 foto

Como, ufficiale il rinnovo di Smolcic fino al 2031

Calciomercato

Il Como ha ufficializzato il rinnovo di Smolcic fino al 2031. Antonio Rudiger ha rinnovato con il...

70 foto

La situazione prestiti squadra per squadra in A

Calciomercato

Il loro prestito scadrà tecnicamente il prossimo 30 giugno, ma quale sarà il loro futuro?...

20 foto

Lazio, ufficiale Gattuso nuovo allenatore

serie a

Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio: per l'ex Ct dell'Italia...

22 foto

Sudtirol, scelto Possanzini per la panchina

Serie B

Tutto fatto per la panchina del Sudtirol anche se manca l'ufficialità sarà Davide Possanzini il...

22 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Mondiali 2026, le news LIVE

    live MONDIALI

    L'Argentina ha ipotecato i sedicesimi grazie alla doppietta di Messi contro l'Austria. Per Leo...

    I criteri di qualificazione delle migliori terze

    Mondiali

    Oltre alle prime due classificate di ciascuno dei dodici gironi, accederanno ai sedicesimi di...

    Accadde oggi: follia di Higuita, Milla lo punisce

    un gol al giorno

    La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026...