Mercato Roma, sarà un'estate di cambiamenti

Ultima amichevole a Perth con il Milan e poi la squadra sarà ristrutturata. Il sesto posto ha deluso la proprietà americana, disposta a tagliare chi ha reso al di sotto delle aspettative. Le valutazioni positive riguardano solo i pochi punti fermi da cui ripartire. Svilar sarà il portiere del futuro. Portiere moderno, bravo con i piedi e reattivo tra i pali. Rui Patricio, contratto in scadenza, ha già salutato tutti. Oltre a Svilar, conferme per i quattro fedelissimi del blocco azzurro: Cristante, Mancini, Pellegrini ed El Shaarawy. A questi si aggiunge NDicka: sarà confermato come centrale titolare accanto a Mancini. In totale 6 intoccabili e 5 nuovi titolari che arriveranno dal mercato. Rinforzi per coprire con qualità dei ruoli specifici. Il Ds Ghisolfi è già stato avvisato. Servono due esterni a tutta fascia, uno a destra - la corsia più fragile - e uno a sinistra. Poi un centrocampista capace di cambiare passo giocando da mezzala, alla Frattesi per caratteristiche. Infine occorrono due attaccanti in grado di vedere con continuità la porta e sostituire Lukaku ed Abraham. Il belga rientra al Chelsea per fine prestito mentre Abraham, troppi errori sotto porta e poca propensione al gioco collettivo, tornerà a giocare in Premier appena arriverà la prima offerta congrua. Un'estate calda per la direzione sportiva. Con una decina di cessioni e cinque acquisti adatti per caratteristiche a rinforzare la qualità del blocco dei titolari. A De Rossi è stato promesso anche un ruolo centrale nelle scelte di mercato. Nessun giocatore arriverà o sarà ceduto senza il suo avallo. Per non ripetere gli errori del recente passato.