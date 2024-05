Un grande allenatore per riscattare un campionato opaco e rispondere al successo in Conference League dell'Olympiacos, il primo storico per una squadra greca nelle competizioni europee. Il Panathiaikos ha offerto la panchina a Maurizio Sarri secondo quanto raccolto da Manuele Baiocchini. L'offerta sarebbe molto importante, ma l'allenatore non avrebbe ancora deciso e si è preso del tempo prima di rispondere. Intervenuto pubblicamente nei giorni scorsi, l'ex Lazio aveva ammesso di aver ricevuto degli interessamenti dall'estero. Potrebbe essere la sua seconda esperienza fuori dall'Italia dopo la stagione 2018/2019 al Chelsea, culminata nella vittoria dell'Europa League.

