Ancora pochi giorni e poi la Juventus annuncerà l'arrivo di Thiago Motta. E col nuovo allenatore, il Football Director bianconero Giuntoli definirà sia gli obiettivi in entrata che quelli in uscita, utili per finanziare il mercato di quest'estate. Una delle priorità riguarda il futuro di Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a fine giugno

Rabiot-Motta e quel passato al Psg

Così una volta annunciato l’allenatore, Cristiano Giuntoli e la sua squadra di lavoro potranno concentrarsi sulle operazioni di mercato. Anche perché con una situazione finanziaria a cui servirà stare molto attenti, sarà importante lavorare sulle idee. E tra le priorità della squadra c’è da capire se Adrien Rabiot sarà ancora un giocatore della Juventus oppure no. Il centrocampista della Juventus, impegnato in questi giorni nel ritiro pre Euro 2024 con la sua nazionale, non ha mai nascosto il desiderio di provare nuove esperienza (soprattutto in Premier League). Ma è anche tentato dal continuare il suo percorso in bianconero con un allenatore che ha conosciuto… come compagno di squadra ai tempi del Psg.