Il nuovo allenatore del Fenerbahce risponde ai rumors di mercato che hanno coinvolto il club turco nelle ultime ore, secondo i quali lo Special One vorrebbe Dybala e Lukaku in Turchia: "Voglio essere ancora più diretto", afferma nella conferenza di presentazione, "Non ho alcun interesse verso i giocatori della Roma"

LE FOTO DELLA PRESENTAZIONE DI MOURINHO