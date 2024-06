Juventus, il tesoretto Next Gen per arrivare a Koopmeiners

Tesoretto Juve . Gli importanti investimenti fatti negli anni sulla seconda squadra hanno dato e continuano a dare risultati. E potrebbero essere determinanti per la costruzione della nuova Juventus targata Giuntoli e da Thiago Motta . La situazione economica della Juventus non è quella di anni fa quando poteva permettersi acquisti di quanto di meglio offrisse il mercato. Adesso di fatto si torna indietro ai primi anni di Agnelli quando il mercato si doveva autofinanziare. Per questo il tesoro della Next Gen può rivelarsi determinante. Sono tanti i ragazzi che sono stati valorizzati, soprattutto in questa ultima stagione.

Huijsen e Iling i possibili sacrificati

Un nome su tutti è quello di Matias Soulé, classe 2003. Di fatto al primo anno da protagonista in Serie A. 11 gol e 3 assist che non sono serviti a salvare il Frosinone, ma di certo sono stati utili per mettersi in luce. Dalla sua eventuale cessione la Juventus potrebbe ricavare una 30ina di milioni. Valutazione simile per Huijsen rientrato dal prestito alla Roma. Il 19enne difensore centrale olandese ha molti estimatori soprattutto all'estero, ma occhio all'Atalanta così come Iling Junior. Entrambi potrebbero essere sacrificati per arrivare a Koopmeiners. Dalla Next Gen sono venuti fuori anche Nicolussi Caviglia e Barrenechea. Un mercato dunque che la Juventus potrebbe finanziare grazie agli investimenti fatti sulla Next Gen. Investimenti che forse la nuova Juventus in questo momento storico non potrà o non vorrà fare o quanto meno sarà portata a ridimensionare. Se sarà una decisione corretta lo dirà il tempo. Finora ha dato ragione a chi sul settore giovanile ha puntato forte.