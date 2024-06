De Vrij: "Mai detto di voler andare in Premier"

Una vittoria convincente quella dell’Olanda che nel secondo tempo ha rifilato quattro reti al Canada. Poker “orange” e 18 minuti per il difensore nerazzurro, che al termine del match ha parlato in esclusiva a Gianlucadimarzio.com. Sul proprio futuro idee chiare: "L’Italia per me è casa. E che bella la vittoria dello scudetto in un derby"

Depay, Frimpong, Weghorst e Van Dijk regalano il successo all’Olanda nell’amichevole contro il Canada. Un netto 4-0, maturato nel secondo tempo, al quale ha preso parte anche il difensore dell’Inter De Vrij che è sceso in campo negli ultimi minuti. Al fischio finale, questo il commento del calciatore nerazzurro: "È stata una buona amichevole contro una squadra di qualità. Abbiamo fatto bene, creando tante occasioni e nel secondo tempo abbiamo raccolto i frutti”. Con gente come Van Dijk, De Ligt e Ake non sarà facile per De Vrij ritagliarsi dello spazio a Euro 2024, consapevole che "spetterà ora a Koeman fare le sue scelte". Una squadra giovane ma allo stesso tempo con elementi di esperienza, molto simile a quella che nel 2014 arrivò a giocarsi una semifinale mondiale: "Per me e tanti di noi era la prima esperienza, avevo 22 anni. All'epoca facemmo un grande cammino, crescendo tantissimo come squadra. Adesso siamo solo all'inizio e vogliamo fare un percorso importante. Fondamentale iniziare subito bene".