Atteso l'annuncio di Thiago Motta ma non solo. In casa bianconera si pianifica il mercato tra entrate e uscite. Con il portiere polacco entrato nel mirino dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi anche per il futuro di Federico Chiesa: il suo agente ha in agenda un incontro con la Roma. Koopmeiners, minaccia dalla Premier

Una certezza, alcune situazioni interne ancora da chiarire e diversi affondi da completare. Sarà una settimana chiave per il mercato della Juve quella che inizierà domani. Il primo passo sarà quello dell'annuncio di Thiago Motta, che sarà ufficializzato tra martedì e mercoledì: per lui è pronto un un contratto triennale. Poi si aprirà il capitolo relativo al futuro di Federico Chiesa, impegnato con l’Italia di Spalletti a Euro24. L’agente del giocatore Fali Ramadani ha in agenda un incontro con la Roma nella Capitale. Profilo che piace a Daniele De Rossi, e per la Juventus, o meglio per Motta, di certo non incedibile. Contatto che sarà utile soprattutto per capire le eventuali modalità dell’operazione. Potrebbero essere giorni indicativi anche per il futuro di Adrien Rabiot in scadenza il prossimo 30 giugno. I bianconeri hanno presentato un’offerta di rinnovo al francese che però non ha ancora risposto. Su di lui ci sono diversi club.

Szczesny, futuro arabo? Sull'agenda di Giuntoli compare anche il nome del portierone polacco, anche lui nella lista dei partenti dopo la decisione di puntare per la prossima stagione su Di Gregorio del Monza. Le prime sirene sono arrivate dall’Arabia: c’è l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo sulle tracce del polacco, con il club che avrebbe avviato già una trattativa per strapparlo alla Serie A. Juventus che ha da tempo chiuso per Di Gregorio, che arriverà dal Monza, mentre per Perin si lavora per il rinnovo di contratto. Il portiere ha appena concluso la sua settima stagione in maglia Juventus, dopo l’arrivo dalla Roma nell’estate del 2017.

La Premier su Koopmeiners Oltre alle questioni interne, nell'agenda della Juventus c'è sempre ben cerchiato di rosso il nome di Teun Koopmeiners. Nelle ultime settimane il Liverpool, che ha affidato la panchina ad Arne Slot, allenatore di Koopmeniners ai tempi dell’AZ, ha effettuato dei sondaggio con l'Atalanta, ma anche lo United, secondo il tabloid inglese manchestereveningnews, sarebbe pronto a fare un’offerta da circa 60 milioni di euro per convincere l’Atalanta. Un centrocampo che di fatto dovrà essere reinventato in sede di mercato, con Casemiro e Van de Beek che dovrebbero salutare e con il futuro di Eriksen ancora in bilico. Per Koopmeiners 12 gol e 5 assist in stagione, chiusa con la conquista dell’Europa League.

