La società rossonera ha concesso una proroga all’Atalanta per il riscatto di De Keatelaere: i nerazzurri, per poterlo esercitare, avranno tempo fino al 20 giugno. Non più il 14, scadenza data dalla Lega Calcio

Il Milan ha concesso all’Atalanta la possibilità di esercitare l’opzione di riscatto per De Ketelaere fino al 20 giugno . Parliamo di una proroga dei rossoneri ai nerazzurri, in quanto la scadenza data dalla Lega Calcio per potere esercitare i riscatti di tutti i calciatori è il 14 giugno . Al momento, dunque, l’Atalanta non ha ancora riscattato il belga. Nei piani della società c’è la volontà di procedere, ma anche di ottenere dal Milan uno sconto sugli accordi raggiunti la scorsa estate, con il riscatto fissato sui 22 milioni di euro .

La stagione all'Atalanta

Arrivato in Italia la scorsa stagione con la maglia del Milan, De Ketelaere ha scelto l’Atalanta per rimettersi in gioco. Il belga con Gasperini ha messo a segno almeno una rete in tutte le competizioni: 10, per la precisione, in Serie A, 2 in Europa League con la vittoria del trofeo e 2 in Coppa Italia, dove la squadra di Gasperini si è arresa solo in finale al gol di Vlahovic. Un totale, dunque, di 14 gol e 11 assist.