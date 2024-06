Ancora tutto da scrivere il futuro di Davide Nicola. L'attuale allenatore dell'Empoli ha infatti chiesto garanzie sul mercato, puntando principalmente l'attenzione sul fatto che la squadra non venga "smantellata" in sede di trattative. Per filosofia, legata prettamente a questioni di bilancio, il club toscano difficilmente non cederà i propri pezzi pregiati. Nella giornata di martedì proseguiranno i contatti tra le parti, e se Nicola prenderà la decisione di andare a Cagliari allora poi saranno i due club a dover trovare l'intesa per liberarlo. Probabile che l'Empoli chieda un indennizzo.