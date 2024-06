La Juventus sta trattando con l'Aston Villa per Douglas Luiz, centrocampista brasiliano da 9 gol nell'ultima Premier. Il club inglese chiede 20 milioni di euro più i cartellini di McKennie e Iling per lasciar partire il suo gioiello: "Nel suo ruolo è uno dei migliori al mondo, se la richiesta fosse davvero questa sarebbe un affare clamoroso per i bianconeri, un colpo mondiale", il commento di Massimo Marianella a 'Calciomercato – L’Originale'. Ascoltalo nel VIDEO sopra

JUVE-DOUGLAS LUIZ, LE ULTIME SULLA TRATTATIVA