La Fiorentina ci prova per Zaniolo in prestito. L'ex Roma - che ha collezionato quaranta presenze con tre gol nell'ultima stagione - non è stato riscattato dall'Aston Villa e farà ritorno al Galatasaray: nella giornata di mercoledì c'è stato un contatto del club viola che ha fatto un tentativo di prestito con la società turca. Per quanto sia la Fiorentina la più forte su Zaniolo, si registra anche l'interesse dell'Atalanta, che ha appena risolto la questione De Ketelaere, riscattato dal Milan.