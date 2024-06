De Ketelaere, i numeri in maglia Atalanta

Dopo una stagione (la prima) in Italia in maglia Milan poco convincente, il rilancio del belga è arrivato a Bergamo. Almeno una rete messa a segno da De Ketelaere in tutte le competizioni: dieci in Serie A con il ritorno in Champions dei nerazzurri, due in Europa League con la vittoria del trofeo e due in Coppa Italia, dove la squadra di Gasperini si è arresa solo in finale al gol di Vlahovic. Un totale di 14 gol e 11 assist che hanno convinto la dirigenza nerazzurra a procedere con il riscatto. Milan permettendo.