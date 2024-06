È andato in scena oggi, mercoledì 12 giugno, il primo incontro tra Inter e Genoa per il portiere della squadra ligure Josep Martinez. Di fatto, inizia ufficialmente la trattativa tra i due club per il portiere che farà da vice a Sommer. La richiesta del Genoa è di circa 18 milioni di euro, con lo spagnolo classe 1998 che resta in cima alla lista delle preferenze dello staff tecnico. Oltre a lui, restano in lista anche Bento e Okoye, sul quale però si è inserito anche il Torino. Ma c'è un nome nuovo.