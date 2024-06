Nuova idea per la fascia del Napoli: si tratta di Leonardo Spinazzola, classe 1993 tra i giocatori che la Roma potrebbe sacrificare sul mercato. Il giocatore piace molto ad Antonio Conte che ha cercato di portare già all'Inter durante la sua esperienza in nerazzurro. Spinazzola è in scadenza: per lui anche richieste dall'estero. In giallorosso dal 2019, in questa stagione è sceso in campo in 36 occasioni tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Un solo gol per lui, quello messo a segno contro il Milan (sconfitta per 2-1 nel giorno dell'esordio di Lukaku).

