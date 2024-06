Apertura al trasferimento in azzurro di Alessandro Buongiorno. Per il difensore del Torino, che Urbano Cairo continua a dichiarare incedibile, bisognerà però trattare con i granata che chiedono una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Buongiorno non è l'unico difensore nella lista del ds Manna. Con Hermoso dell'Atletico Madrid in stand-by, il nome nuovo è quello di Rafa Marin dell'Alaves, ma di proprietà del Real Madrid. Lo spagnolo, nel giro anche della nazionale, ha totalizzato 35 presenze totali nell'ultima stagione di Liga.