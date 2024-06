Si intensifica l'asse Roma-Madrid. Nonostante non si registrino segnali per un interessamento per Morata (dopo le parole dell'attaccante che non ha escluso una partenza), oltre a Omorodion c'è un altro attaccante dell'Atletico che piace ai giallorossi: si tratta di Rodrigo Riquelme, classe 2000. Complicata la trattativa per Omorodion, per i quali i Colchoneros hanno rifiutato una proposta da 40 milioni, per questo il nuovo dirigente Ghisolfi potrebbe virare sull'altro spagnolo che ha una valutazione di circa 25 milioni di euro.