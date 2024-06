Il Santos, tramite un comunicato ufficiale, ha informato la Juventus dell'ipotesi ricorso per la trattativa legata alla cessione di Kaio Jorge al Cruzeiro. In base a quanto riportato dal club brasiliano, i bianconeri non hanno rispettato una clausola relativa al diritto di prelazione presente nell’accordo trovato tra i due club nel 2021 TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO LIVE

Potrebbe non essersi definitivamente chiuso il capitolo Kaio Jorge per la Juventus. Tra il club bianconero e il Cruzeiro, squadra che ha da poco acquistato il 22enne, è spuntato il Santos. Il club brasiliano ha accusato la Juventus di non aver rispettato una clausola relativa al diritto di prelazione, con l'obbligo dei bianconeri di avvisare il Santos prima di una qualsiasi cessione del calciatore in Brasile.

Il comunicato del Santos "Il Santos – si legge dal comunicato diffuso su X dal club – attraverso il suo Dipartimento Legale, ha informato in maniera ufficiale la Juventus e il Cruzeiro della trattativa che coinvolge l’attaccante Kaio Jorge. Il Santos attende risposta dalle parti per presentare un’eventuale richiesta alla FIFA. La Juventus ha annunciato sul proprio sito la trattativa dell’atleta con il club brasiliano. Contemporaneamente, il Cruzeiro ha confermato la transazione tramite i canali ufficiali. Il giocatore è stato venduto dal Santos al club italiano nell’agosto del 2021 per 3 milioni di euro. Nel contratto di vendita espressamente presente una clausola di prelazione per il Santos, in caso di eventuale trattativa. In nessun momento però il Santos è stato informato sulla transazione o consultato riguardo al suo interesse a riacquisire il giocatore".

Kaio Jorge al Cruzeiro, i dettagli dell'accordo Dopo aver giocato per l’intera stagione in Serie A con la maglia del Frosinone, autore di 3 reti in 20 presenze, lo scorso 5 giugno Kaio Jorge è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Cruzeiro. Accordo trovato con la Juventus sulla base di 7 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. approfondimento Juventus, Kaio Jorge al Cruzeiro: è ufficiale