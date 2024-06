Al termine della partita della sua Georgia nel giorno dell'esordio contro la Turchia (sconfitta per 3-1 contro la nazionale guidata da Montella), Khvicha Kvaratskhelia ha parlato a Sky : "Siamo delusi perché meritavamo di più. Abbiamo creato buone occasioni e potevamo fare gol, ma questo è il calcio. Dobbiamo lottare, continuare a lottare fino alla fine e fino a quando ne avremo la possibilità. Ripeto, meritavamo di più. La squadra ha fatto bene, siamo stati compatti in fase difensiva facendo quello che abbiamo preparato. Tutti abbiamo dato il massimo". E sul futuro: "Sto bene, sono concentrato solo sulla nazionale. Dopo gli Europei deciderò il mio futuro . Ora non ci penso, voglio solo dare in campo tutto quello che ho per aiutare la mia nazionale. Non penso a quello che si dice, sono concentrato al 100% solo sulla Georgia ". Ma un dettaglio non è passato inosservato: il giocatore della Georgia ha portato un pò di Napoli all'Europeo, indossando i parastinchi azzurri del club campano .

Dalle parole dell'entourage alla replica del Napoli

"Vogliamo lasciare Napoli, ma stiamo aspettando prima la fine dell’Europeo. La nostra priorità è trasferirci in una squadra che giochi la Champions League". Sono queste le parole dell'entourage di Khvicha Kvaratskhelia (l'agente Mamuka Jugeli e il padre Badri) in merito al futuro del georgiano non più di qualche giorno fa. "Con Conte, il Napoli ha senza dubbio dei grandi piani – ha spiegato ai microfoni della tv georgiana Imedi. Sono sicuro che si qualificheranno in Champions League e che lotteranno ancora per lo Scudetto, ma questo non vuol dire che Kvaratskhelia voglia restare. La cosa peggiore è che se resta al Napoli, Khvicha perderà un anno...siamo preoccupati". Immediata era arrivata la replica da parte della società azzurra: "In riferimento alle dichiarazioni dell'agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli ma la società Calcio Napoli!!! Fine della storia".