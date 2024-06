Dalla Germania sicuri, il Bayern Monaco ha messo gli occhi su Hakan Calhanoglu: ma per l'Inter è incedibile. Forte anche la volontà da parte dello stesso giocatore turco di voler continuare in maglia nerazzurra

La Bild ne è certa: c'è anche Hakan Calhanoglu tra i nomi per il centrocampo del Bayern Monaco. Per i media tedeschi, il turco, impegnato agli Europei con la sua nazionale, è una richiesta del nuovo allenatore Kompany: giocatore valutato in una recente riunione di mercato tra i vertici del club tedesco. Sempre secondo la Bild però, quello del turco, che ha un contratto con i nerazzurri fino al 2027, non sarebbe l'obiettivo numero uno del Bayern. Il nome in cima alla lista è infatti quello di Joao Palhinha del Fulham. Le prime due offerte presentate agli inglesi (da 35 e 45 milioni di euro) sono già state rifiutate: sarebbe pronto un rilancio di un ulteriore milione per raggiungere i 46 e cercare di convincere i bianconeri.