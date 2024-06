Udinese, il sogno è il ritorno di Alexis Sanchez

L'estate del mercato è anche quella dei sogni. Uno di quelli che coltiva l'Udinese in queste ore è quello di riportare in Friuli Alexis Sanchez. Il 35enne attaccante cileno ha finito la sua seconda esperienza all'Inter raccogliendo 33 presenze con 4 gol e 5 assist e adesso è libero di trovarsi un'altra destinazione. La famiglia Pozzo spera di convincerlo a tornare all'Udinese che 13 anni fa fu la sua prima squadra in Italia. Nella stagione 2008-09 fu prelevato infatti dal River Plate e rimase in Friuli per 3 anni spiccando poi il volo per Barcellona, Arsenal e Manchester United. Nel 2019 il primo approdo all'Inter, due anni fa la parentesi al Marsiglia prima del ritorno in nerazzurro. Sanchez dovrà eventualmente abbassare le sue pretese di ingaggio se vorrà accettare la corte friulana. Nei prossimi giorni si capirà se la trattativa potrà decollare o se resterà solo un sogno di inizio estate

