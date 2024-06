I rossoneri spingono per il prestito e hanno programmato un summit con l'agente del centravanti belga per capire la fattibilità dell'operazione. Il Milan non si ferma al solo Zirkzee per rinforzare il proprio reparto offensivo

A volte ritornano. La scorsa estate era entrato anche Romelu Lukaku nel casting degli attaccanti da regalare a Stefano Pioli. Dodici mesi più tardi, il centravanti belga torna nuovamente nel mirino del Milan, questa volta guidato da Paulo Fonseca. Contatti tra il club rossonero e il Chelsea per portare a Milano (sponda diversa dal nerazzurro) Lukaku. Il Milan spinge per il prestito, con i 'blues' che infatti per il cartellino dell'attaccante chiedono tanto. Programmato un summit con l'agente del giocatore per capire la fattibilità dell'operazione. Milan che dunque sonda il mercato degli attaccanti, non fermandosi al solo Zirkzee.