Trovano conferme le indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra: l' Atalanta guarda in casa Everton e ha messo gli occhi su Ben Godfrey , difensore classe 1998. Il profilo dell'inglese è uno di quelli su cui la dirigenza nerazzurra sta lavorando: prima offerta da parte dell'Atalanta da circa 8 milioni di euro , da capire se basteranno a convincere gli inglesi. Per il difensore contratto in scadenza al 30 giugno 2025 .

Godfrey, i numeri in stagione

Appena 16 presenze nell'ultima stagione di Premier League in maglia Everton, maturate soprattutto nella seconda parte del campionato dopo una prima trascorsa prevalentemente in panchina. Terzino destro naturale, Godfrey può occupare anche la corsia opposta: in stagione è stato schierato anche in posizione centrale. Due le presenze in nazionale maggiore: con i 'Tre Leoni' debutto il 2 giugno 2021 contro l'Austria.