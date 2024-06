Accordo trovato tra Inter e Genoa per Josep Martinez. Il portiere sarà il vice-Sommer in nerazzurro: intesa tra i due club raggiunta con il classe 1998 che verrà prelevato dall'Inter sulla base di 13,5 milioni di euro più 2 di bonus. Come già confermato negli ultimi giorni, non ci sarà l'innesto di contropartite tecniche contrariamente rispetto all'inizio della trattativa quando Oristanio era stato scelto dal club guidato da Alberto Gilardino.