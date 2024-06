Michele Sbravati sarà un nuovo dirigente della Juventus . Il 60enne firmerà nelle prossime ore il contratto che lo legherà ai bianconeri che, in realtà, erano da anni sul suo profilo. All’interno della società avrà un ruolo nel settore giovanile . Oltre a questo, lavorerà al fianco del Football Director bianconero Giuntoli , che condivide con Sbravati un’esperienza come compagno di squadra nell’Imperia.

Chi è Michele Sbravati: quanti talenti ha portato in A

Classe 1965, una carriera da calciatore divisa tra Carrarese, Siena, Imperia e Genoa. Quella da dirigente, invece, si è sviluppata proprio al Genoa. 21 anni da dirigente rossoblù, tra cui gli ultimi 18 da responsabile del settore giovanile. In questa stagione ha conquistato lo scudetto under-18, mentre ha perso in finale quello dell'under-15. Con lui circa 200 giocatori del vivaio sono diventati professionisti e ha creato circa 150 milioni di plusvalenze. Con l’arrivo alla Juventus, inoltre, ritroverà Perin e Cambiaso. Nei suoi anni al Genoa, con un budget contingentato e limiti nelle strutture legate anche alla conformazione del territorio ha saputo pescare i migliori talenti e fatto crescere numerosissimi giovani calciatori per cui è stato un grande punto di riferimento. Questo un 11 di giocatori fatti esordire in Serie A dal settore giovanile. Alcuni negli anni successivi si sono un po’ persi, altri andati all’estero, ma tutti furono considerati dei veri e propri gioiellini, utili al club anche per importanti plusvalenze, in un 4-3-3 di assoluto talento: Perin; Ghiglione, Bani, Lovato, Cambiaso; Sturaro, Rovella, Mandragora; El Shaarawy, Pellegri, Zaniolo