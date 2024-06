Douglas Luiz-Juve: oggi visite mediche negli USA

La Juventus è pronta ad accogliere (anche se non abbracciare ancora fisicamente) Douglas Luis. Il centrocampista è impegnato in questi giorni con la Nazionale brasiliana a Las Vegas per la Coppa America ed è proprio lì che svolgerà le visite mediche: uno degli ultimi passaggi della firma del contratto con la società bianconera.



Nell’ultima stagione all’Aston Villa, il 26enne ha iniziato la prima parte dei test fisici dopo le 13 italiane, per poi completarle nel corso della giornata. Al termine si procederà con l’annuncio ufficiale.