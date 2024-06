Ten Hag vuole portare Zirkzee al Manchester United e lo ha inserito in cima alla sua lista dei desideri per la prossima stagione. Intanto l'attaccante olandese non ha ancora trovato spazio a Euro 2024

Continuano i contatti tra il Manchester United e Joshua Zirkzee , attaccante del Bologna nel mirino anche del Milan . L'allenatore dei Red Devils Erik ten Hag ha parlato con l'olandese nei giorni scorsi e lo ha inserito in cima alla lista dei suoi obiettivi per il calciomercato. L'interesse del club inglese è sempre più concreto, mentre per i rossoneri resta il nodo relativo alle commissioni (i 15 milioni richiesti dall'entourage dell'olandese).

Zirkzee, ancora 0 minuti a Euro 2024

E' uno dei nomi più caldi sul mercato, ma nell'Olanda non riesce a trovare spazio: dopo essere stato chiamato in extremis dal Ct Koeman, per via del forfait di Koopmeiners e delle condizioni non perfette di Brobbey, Zirkzee non ha giocato neanche un minuto nella fase a gironi di Euro 2024. Con il Bologna invece l'attaccante ha saltato soltanto 4 partite in campionato, realizzando 11 gol.