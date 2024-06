Tantissimi i campioni visti finora a Euro 2024 ma sono parecchi anche quelli che per adesso non hanno ancora assaggiato il campo nemmeno per un minuto, nonostante il valore di mercato stellare. Con loro si potrebbe schierare un 4-2-3-1 da 660 milioni, incentrato su un giocatore che da solo vale 100 milioni ma alla prima partita è rimasto in panchina per 90'...

