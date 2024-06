Juve, ufficiale Douglas Luiz dall'Aston Villa

Il club bianconero ha annunciato il centrocampista brasiliano, che arriva dall'Aston Villa. Contratto di 5 anni per il 26enne nuovo rinforzo per il nuovo allenatore Thiago Motta. Iling Jr. e Barrenechea contropartite tecniche

La Juventus ha ufficializzato l'arrivo di Douglas Luiz dall'Aston Villa. Il centrocampista brasiliano 26enne si lega al club bianconero fino al 30 giugno 2029 (contratto di cinque anni). Una trattativa che si è sbloccata nonstante i problemi legati all'accordo economico con McKennie che si sarebbe dovuto trasferire in Premier league. I due club hanno poi optato per il coinvolgimento nello scambio di Iling-Jr e Barrenechea. Il brasilano è stato valutato 50 milioni di euro da pagare in quattro anni. Un costo dell'operazione che però sarà abbassato dalle due contropartite tecniche, valutate nel complesso 26 milioni di euro.

Il comunicato della Juventus

La Juventus ha annunciato l'arrivo del centrocampista con un comunicato ufficiale: "È ufficiale il passaggio alla Juventus del centrocampista classe 1998 che arriva a Torino dall’Aston Villa a titolo definitivo, firmando un contratto di 5 anni, fino al 30 giugno 2029".