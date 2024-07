Diventa sempre più concreta l'idea della Roma di portare in Italia il difensore Nicolás Valentini. Il classe 2001 del Boca è entrato nel mirino dei giallorossi che, dopo essersi avvicinati al giocatore nella giornata di domenica 30 giugno, tengono vivi i contatti con l'entourage per cercare di arrivare alla chiusura del cerchio. L'argentino ha il contratto in scadenza al 31 dicembre 2024, con la Roma che sta valutando due strade per arrivare alla chiusura dell'operazione: pagare un indennizzo al club argentino per averlo subito, o aspettare e stringere un accordo per averlo a zero in previsione del mercato di gennaio.