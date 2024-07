I bianconeri hanno trovato l’accordo per Kephren Thuram che si prepara a trasferirsi dal Nizza per 20 milioni di euro più 5 di bonus. Di questi, in realtà, 2 milioni di bonus sono più semplici, gli altri invece saranno più difficili da raggiungere

Khephren Thuram è ormai a un passo dalla Juventus. I bianconeri, dopo l’arrivo di Douglas Luiz, hanno infatti trovato l’accordo per il loro altro innesto a centrocampo. Limati anche gli ultimi dettagli tra la Juventus e il Nizza con Thuram, fratello dell’attaccante dell’Inter Marcus, che si prepara per trasferirsi a Torino per una cifra intorno ai 20 milioni di euro più 5 di bonus. Di questi, in realtà, 2 milioni di bonus sono più semplici, gli altri invece saranno più difficili da raggiungere.