Le finestre in cui la Serie A si fermerà per gli impegni delle nazionali in Nations League e nelle qualificazioni al Mondiale del 2026 saranno come al solito 4. Queste le date:

8 settembre 2024 : prima sosta

: prima sosta 13 ottobre 2024 : seconda sosta

: seconda sosta 17 novembre 2024 : terza sosta

: terza sosta 23 marzo 2025: quarta sosta

Come data di riferimento per le soste viene indicata la domenica, ma come succede sempre le gare delle nazionali si giocheranno sia nella settimana precedente che nei giorni successivi alla domenica indicata