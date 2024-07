Il classe '99 compie oggi 25 anni e dopo aver saltato per infortunio Euro 2024 con l'Italia vuol tornare in Serie A. Ed è pochissima ormai la distanza tra Galatasaray -il club proprietario del cartellino- e l'Atalanta: l’accordo ancora non c’è ma i club sono vicini. Balla un milione tra richiesta e offerta: sarà prestito con obbligo intorno ai 16-17 milioni, questa la cifra per andare a chiudere l’operazione, col giocatore che aveva già dato priorità all'Atalanta sulla Fiorentina

Manca ancora l’accordo ma Atalanta e Galatasaray adesso sono vicine all’intesa per l’arrivo a Bergamo di Nicolò Zaniolo . È infatti ormai pochissima la distanza tra il club turco e i nerazzurri vincitori dell’Europa League: le due società sono molto vicine all’accordo che riporterebbe in Italia Zaniolo, il cui cartellino è di proprietà del club di Istanbul ma che ha giocato l’ultima stagione in prestito all’ Aston Villa . A ballare, tra richiesta e offerta, è ancora un milione : la formula sarà un prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 16-17 milioni di euro . Questa la cifra per andare a chiudere l’operazione che riporterà in Serie A Zaniolo, che proprio oggi -2 luglio- ha compiuto 25 anni.

Zaniolo, gli auguri della Nazionale

Nicolò compie oggi 25 anni. E tra i regali più graditi ci potrebbe essere il ritorno in Serie A. Dopo le esperienze in giro per l’Europa, tra Galatasaray e Aston Villa, Zaniolo è pronto per tornare protagonista. Gli auguri sono arrivati anche dalla nazionale italiana e in quei tre cuori azzurri c’è tutto il rammarico di chi ha dovuto rinunciare al suo sogno, quello di rappresentare il proprio paese. Ma Zaniolo ha solo 25 anni. C’è ancora tempo per trovare spazio con la maglia azzurra. Intanto festeggia il suo compleanno, con la consapevolezza che l’Italia lo aspetta.