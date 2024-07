Galliani: "Szczesny? Condor aspetta fine agosto"

L'ad del Monza cerca di dribblare le domande sull'ipotesi dell'ingaggio di Szczesny per il suo Monza: "Una volta mi chiamavano il condor e il condor non parte il 3 di luglio ma il 29-30 agosto, quindi aspettiamo". Sulla stagione che sta per iniziare: "Mi intriga il progetto della Juve ma anche Napoli-Conte"

Adriano Galliani, incalzato sul mercato e in particolare sull'idea dell'ingaggio di Wojciech Szczesny dalla Juventus per il suo Monza, dribbla i giornalisti: "Una volta mi chiamavano il 'condor', anzi mi hanno fatto fare un vino per beneficenza per un istituto qui di Monza che cura i malati di Alzheimer che si chiama il condor, quindi il condor non può partire il 3 di luglio, il condor parte il 29-30 di agosto, quindi aspettiamo".