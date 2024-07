Il club viola torna a pensare all'islandese, per il quale avevano già presentato un'offerta nello scorso mercato di gennaio. Ci sono stati i primi contatti tra le parti, anche se la società non ha ancora formulato una proposta ufficiale al Genoa

La Fiorentina torna a pensare ad Albert Gudmundsson . Sfumato l'obiettivo Zaniolo, che giovedì ha svolto le visite mediche con l'Atalanta, la viola è di nuovo sul calciatore islandese per il quale aveva già presentato una proposta importante nello scorso mercato di gennaio. Ci sono stati i primi contatti , anche se la società non ha ancora formulato un'offerta ufficiale al Genoa.

Trascinatore del Genoa nelle ultime due stagioni

Gudmundsson, arrivato a Genova nel gennaio 2022 dagli olandesi dell'Az Alkmaar, nelle ultime due stagioni ha brillato con la maglia rossoblù. Nel 2022/23 ha trascinato la squadra di Gilardino alla promozione in Serie A (con 11 gol e 5 assist in 36 presenze in Serie B). Nell'ultimo campionato, invece, non ha accusato il salto di categoria migliorando il suo score: 14 gol e 4 assist in 35 presenze, ai quali vanno aggiunte le 2 reti e l'assist messi a segno nelle due gare di Coppa Italia.