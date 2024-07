Lo scorso mercoledì Napoli e Torino hanno raggiunto l'accordo per il difensore classe 1999 sulla base di un'operazione da 35 milioni di euro più 5 di bonus con pagamenti triennali. E se da un lato manca l'accordo tra il club di De Laurentiis e il giocatore (si continuerà a lavorare) , dall'altro c'è il sì del difensore al proseguimento della trattativa con gli azzurri nonostante il tentativo dell' Inter di inserirsi nell'affare. Nelle ultime 48 ore, di certo non sono mancati i colpi di scena .

La svolta nella notte

Nella stessa serata cena tra Buongiorno e il suo agente in un ristorante di Milano. Emerge la volontà del difensore di proseguire la trattativa con il Napoli, con un nuovo incontro nella notte tra Riso e Manna in cui il procuratore informa il club di De Laurentiis che l'affare può andare avanti. Fondamentale Antonio Conte, che ha individuato sin da subito in Buongiorno il rinforzo ideale per la sua nuova difesa. Ora la trattativa continuerà per trovare l'intesa definitiva sul contratto, l'ultimo ostacolo prima di mettere nero su bianco un accordo che sembra essere davvero a un passo.