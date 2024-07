Lo svedese si è mosso in prima persona per provare a convincere Morata a scegliere la destinazione Milan. L’attaccante ci pensa, ma al momento vuole concentrarsi sull’Europeo, con la sua Spagna impegnata nella semifinale contro la Francia martedì 9 luglio

Il Milan insiste per Alvaro Morata. I rossoneri vogliono l’attaccante dell’Atletico Madrid e cercano di ottenere il suo sì al trasferimento in rossonero. Chi sta provando a convincerlo è Zlatan Ibrahimovic. Il Senior Advisor di RedBird è infatti a lavoro per ottenere l’ok definitivo dell’attaccante che, però, al momento vuole continuare a concentrarsi sull’Europeo. La sua Spagna, infatti, dopo aver eliminato ai quarti di finale i padroni di casa della Germania, giocherà la semifinale contro la Francia martedì 9 luglio alle ore 21.00.