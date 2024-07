Continua il casting per il sostituto di Buchanan, e che ne avrà per i prossimi quattro mesi dopo l'infortunio alla tibia. Non c'è solo il nome di Mario Hermoso (affare comunque difficile) e quello di Kirwan, con la possibilità di arrivare a quest'ultimo solo in caso di apertura al prestito da parte dell'Arsenal. Il profilo nuovo è quello di Ricardo Rodriguez, ora svincolato dopo una lunga parentesi al Torino. Lo svizzero, protagonista di un Europeo giocato ad alti livelli, rispecchia il giocatore che l'Inter cerca tatticamente nelle vesti di braccetto di centro sinistra. Esperienza e costi contenuti per lui (che già conosce la città avendo indossato la maglia del Milan dal 2017 al 2020), con i nerazzurri che decideranno nei prossimi giorni senza escludere un investimento su un giovane.

