Torino-Franculino, pronta offerta da 8 milioni al Mydtjylland

Il Torino guarda all'estero per rinforzare la rosa che sarà a disposizione di Paolo Vanoli e più nello specifico in Danimarca. Il club granata ha messo gli occhi su Franculino, attaccante guineano del Mydtjylland. Nei prossimi giorni il Torino presenterà un'offerta pari a 8 milioni euro, cifra che, tuttavia, potrebbe non bastare per assicurarsi le prestazioni di questo attaccante classe 2004 che i danesi valutano 10 milioni di euro. Se ne riparlerà nei prossimi giorni quando le parti inizieranno a trattare per cercare di arrivare a un accordo che soddisfi entrambi.