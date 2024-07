Un ritorno, ancora. Come lo è stato all'Inter, e come potrebbe esserlo al Marsiglia. Alexis Sanchez, ufficialmente svincolato dallo scorso 30 giugno, potrebbe tornare in Ligue 1, alla corte di Roberto De Zerbi. L'ultima stagione in nerazzurro vissuta non da titolare, ma comunque il cileno ha dato il proprio contributo alla conquista della seconda stella con quattro reti e cinque assist in 33 presenze totali. Numeri ben diversi dall'esperienza nel 2022/2023 con la maglia dell'Olympique, quando con 18 gol e 3 assist ha vissuto una stagione da protagonista.

