Nella mattinata di oggi, 9 luglio, il Besiktas ha fatto recapitare il contratto di Ciro Immobile. Saranno le ore delle ultime chiamate e dei confronti tra l'entourage del giocatore e i legali del club turco. Condizioni stabilite e di fatto già accettate con il centravanti che ha detto sì a un'offerta da due anni a 6 milioni di euro netti a stagione. Lasciando dunque sul tavolo il biennale da 4 netti che ancora lo lega alla Lazio (quindi 16 lordi). Il Besiktas non vorrebbe pagare l'indennizzo che Lotito vuole (circa 5 milioni di euro) con Immobile che chiede di essere liberato per tutto quello che ha fatto per il club. Si attende solo il via libera da parte di Lotito.

