Nesta: "Il Monza è l'occasione della mia vita"

Alessandro Nesta ha parlato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Monza: "So che c'è scetticismo su di me perché non ho mai allenato in Serie A". Su Palladino: "La prima cosa che gli ho detto è che ha fatto troppi punti...". Adriano Galliani, ad del club: "Speriamo di farne altri 97 nei prossimi due anni"

"Il Monza è l'occasione della mia vita". L'avventura di Alessandro Nesta sulla panchina brianzola è iniziata con la conferenza stampa di presentazione. Tanti sorrisi e un obiettivo: quello di dimostrare da subito il suo valore. " So che c'è scetticismo su di me perché non ho mai allenato in Serie A , sento la pressione e la cerco sennò stavo a Miami. Sicuramente mi porto dietro un grande entusiasmo, ho lavorato per arrivare fin qui. Ho chiamato Palladino e la prima cosa che gli ho detto è che ha fatto troppi punti... E' stato carinissimo, ha lavorato benissimo e so che dopo di lui è dura".

Galliani: "Speriamo di fare altri 97 punti in due anni"

In conferenza stampa è intervenuto anche l'amministratore delegato Galliani, che ha dato il benvenuto a Nesta: "Ha ricordato di non aver mai allenato in A, ma l'ha fatto in B in altre piazze. Palladino era stato solo nel settore giovanile. Le scelte mie e di Berlusconi sono sempre state così: Sacchi non aveva mai allenato in A e ha vinto qualcosa... Abbiamo scelto Alessandro perché è il più simile a Palladino. Io penso che se una squadra non vuole cambiare decine di giocatori è bene prendere un allenatore con lo stesso credo calcistico. Speriamo di fare altri 97 punti nei prossimi due anni".