Pubill, classe 2003, gioca nell'Almeria mentre Kamanzi in Ligue 1, al Tolosa: sono loro i nomi nuovi della dirigenza giallorossa per la corsia di destra. Intanto la Roma accoglie Le Fée: è il primo rinforzo per Daniele De Rossi

Due nomi nuovi per la corsia destra della Roma di Daniele De Rossi. I profili che la dirigenza giallorossa sta valutando sono quelli di Marc Pubill, classe 2003 dell'Almeria e Warren Kamanzi, classe 2000 del Tolosa. Sono loro i nomi nuovi per una zona del campo sulla quale la Roma è al lavoro da tempo. Il primo, nell'ultima stagione di Liga è sceso in campo in 23 occasioni, trovando anche il gol nella sfida contro il Granada. Un infortunio al ginocchio lo ha tenuto lontano dai campi da settembre a gennaio.