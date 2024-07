Prima giornata bianconera per Khephren Thuram, acquisto pagato 20 milioni di euro più bonus dal Nizza. Arrivato in mattinata in aeroporto insieme a papà Lilian, grande ex juventino, il centrocampista francese è stato accolto dai tifosi all'arrivo al J Medical. Dopo l'incontro con Thiago Motta, le visite (terminate dopo le 15.30) e la firma sul contratto, sarà ufficialmente della Juventus

THURAM A TORINO, IL RACCONTO DELLA GIORNATA