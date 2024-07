I bianconeri danno il benvenuto al nuovo rinforzo per il centrocampo: affare da 20 milioni di euro più bonus al Nizza. Il giocatore è sbarcato questa mattina all'aeroporto di Torino accompagnato fra gli altri dal papà Lilian, grande ex difensore juventino. Adesso le visite mediche e poi la firma sul contratto. Nel nostro campionato gioca anche il fratello Marcus con la maglia dell'Inter

In casa Juventus arriva un altro rinforzo molto atteso da Thiago Motta. Si tratta di Khéphren Thuram che si trasferisce dal Nizza alla Juventus a titolo definitivo per 20 milioni di euro più 5 di bonus. Di questi, due milioni di bonus sono più semplici da concretizzare, gli altri più difficili da raggiungere. Nell'ultima annata Thuram ha collezionato 29 presenze, 1 gol e 1 assist nel corso della stagione. Con il club francese il classe 2001 ha giocato per cinque anni, a partire dal giugno 2019, disputando complessivamente 167 partite e realizzando 9 gol e 12 assist. Adesso è atteso alle visite mediche e poi alla firma sul contratto con il club bianconero. Sbarcato con lui anche il padre Lilian, grande ex difensore della Juventus. Ricordiamo che il fratello Marcus gioca nel nostro campionato con la maglia dell'Inter