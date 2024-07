Il club biancoceleste prova il sorpasso sul Marsiglia per Greenwood, la cui trattativa è in stand by a seguito delle parole del sindaco della città Benoît Payan sulle vicende passate del calciatore

La Lazio non molla la speranza per Mason Greenwood. Nelle ultime ore, infatti, la trattativa tra il giocatore e il Marsiglia è in stand by. A rallentare l’operazione, sono state le parole del sindaco della città francese Benoît Payan sulle vicende passate del calciatore. "Il comportamento di Greenwood è inaccettabile – ha detto il sindaco. Non c'è posto per coloro che commettono atti di violenza domestica". Parole che possono giocare a favore della Lazio che cerca di approfittane, anche se il Marsiglia – nonostante la situazione creatasi – sta cercando di convincere il 22enne. La squadra di De Zerbi, infatti, non molla l’obiettivo: nelle ultime ore ci sono state delle call e un incontro con il papà del calciatore per provare a ottenere il sì definitivo.