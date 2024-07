È fatta per il passaggio di Ciro Immobile al Besiktas. La Lazio ha infatti accettato l’offerta di 3 milioni del club turco. L’attaccante, dunque, si appresta a salutare la società biancoceleste dopo ben 8 stagioni. Arrivato nella stagione 2016-17, Immobile saluta la Lazio dopo più di 340 partite disputate, con 207 gol e 54 assist all’appello. Nel corso dell’ultima stagione, che la Lazio ha concluso al settimo posto in classifica, 43 partite, 11 gol e 1 assist. Per lui, una Coppa Italia (2018-2019) e due Supercoppe italiane (2017 e 2019) vinte con il club di Lotito. A favorire il buon esito dell'operazione è stata anche la rinuncia da parte di Immobile dello stipendo del mese di giugno con la Lazio.

