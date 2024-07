Le parole del ds a margine della presentazione di Noslin: "Siamo abituati ad agire quando c'è una richiesta ufficiale e la valuteremo solo allora. Immobile non ha chiesto di andare via a zero, ho sentuto dire che a lui sarebbe gradito il trasferimento. Spero possa rimanere. Greenwood? Siamo ancora in contatto con lo United, ma ci sono azioni di disturbo. Per Tavares sono molto fiducioso: per scaramanzia non dico che è già della Lazio ma ci sono grosse possibilità"

