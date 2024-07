Inter, Hermoso e Rodriguez le idee per la difesa

Aspettando l'ufficialità del rinnovo di Simone Inzaghi l'Inter lavora al rafforzamento della squadra con un occhio di riguardo per la difesa. Dopo l'ufficializzazione di Martinez, portiere ex Genoa, che andrà ad occupare la casella alle spalle di Sommer si lavora in queste ore soprattutto sul reparto arretrato. Il nome che interessa particolarmente, e che riscontra anche il favore di Inzaghi, è quello dell'ex capitano del Torino Ricardo Rodriguez che si è svincolato dopo 4 stagioni in granata e che in precedenza aveva vestito anche la maglia del Milan. Per lui è pronto un contratto annuale. Fra gli svincolati c'è anche Hermoso, ex Atletico Madrid, che è stato sondato ma che vorrebbe un accordo triennale per approdare in nerazzurro e anche un ingaggio più alto. Un'altra soluzione, parallela a quella del parametro zero, resta l'investimento su un profilo giovane e di prospettiva. La proprietà deciderà in questi giorni quale soluzione scegliere

approfondimento Gli spagnoli all'Inter: Martinez sarà il sesto